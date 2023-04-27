Наркодилерів «кришував» поліцейський: на Дніпропетровщині затримали подружжя

Працівники Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили правоохоронця та чотирьох цивільних, які налагодили збут метамфетаміну.

Про це повідомили в Теруправлінні ДБР.

Цивільні чоловік та жінка купували великі партії метамфітаміну, подрібнювали і фасували його зі своїми спільниками у гаражі та в подальшому продавали. Цей наркобізнес «кришував» працівник правоохоронних органів. Відомо, що за місяць торгівлі, підозрювані отримували близько двох мільйонів гривень прибутку.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисників, працівники ДБР та поліцейські вилучили в них наркотиків на 150 тисяч гривень. Наразі подружжя затримали, іншим членам злочинної групи вирішують питання щодо запобіжного заходу. Ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.

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