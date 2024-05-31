Нарешті вдома: в Україні відбувся 52-ий обмін полоненими

Вперше з лютого цього року відбувся довгоочікуваний обмін полоненими.

Про це доповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Повідомляється, що сьогодні до своїх рідних повертаються 75 Захисників та Захисниць, а також цивільні українки.

Серед визволених Оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

З полону визволили 37 представників ЗСУ, 21 нацгвардійця, сім прикордонників, шість тероборонців, чотири цивільні українки.

Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках, – написали в публікації.

Відомо, що наразі з полону вдалося визволити 3210 Захисників та Захисниць. У реалізації 52-го обміну брали активну участь Об’єднані Арабські Емірати.

Попри всі складнощі та протидію держави-агресора, Координаційний штаб не припиняє докладати зусиль, аби всі наші люди якнайшвидше повернулися додому.

До того ж, сьогодні у КШППВ повідомили про те, що в Україну змогли повернути тіла 212 полеглих Героїв з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України. Після ідентифікації тіла будуть передані рідним загиблих для гідного поховання.

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