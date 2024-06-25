Нардепу Тищенко повідомили про підозру за фактом подій, що відбулися у Дніпрі

Народному депутату Тищенко повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України та Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

У зв’язку з подіями нардепу повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини (частина 2 статті 146 Кримінального Кодексу України). Окрім того, повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала участь у протиправних діях за частиною 2 статті 127 та частиною 2 статті 146 Кримінального Кодексу України.

Під час обшуку за місцем перебування нардепа були виявлені пакети та коробки, набиті готівкою у різній валюті, а також коштовний годинник.

Офіс Генпрокурора погодив клопотання щодо обрання запобіжного заходу для Тищенко, у вигляді домашнього арешту.

Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають, – повідомили в дописі Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням займається ДБР.

Нагадаємо, 20 червня Микола Тищенко вдруге за місяць приїхав у Дніпро з “облавою” на ботоферми, того ж дня у мережі поширили відео, як його охоронці побили та затримали чоловіка. Згодом з’ясувалося, що напали на військового Дмитра “Син” Павлова, який проходив службу у спецпідрозділі “KRAKEN”. На момент конфлікту у його руках знаходилася маленька дитина. За даним фактом поліція Дніпра вже відкрила два кримінальні провадження. На скандал відреагував Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та зазначив, що “така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”

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