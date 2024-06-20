Нардеп Тищенко знову з’явився у Дніпрі з “облавою” на ботоферми, а його охоронці побили людину

У Дніпрі нібито "накрили" ще п'ять шахрайських ботоферм.

Дніпро знову відвідав Микола Тищенко. Це вже другий візит одіозного нардепа до міста за місяць. Минулого разу наприкінці травня Тищенка бачили на проспекті Яворницького біля одного із бізнес-центрів, цього разу рейд пройшов поблизу Кельнського бульвару (колишня назва – Катеринославський бульвар).

У своєму телеграм-каналі Тищенко розповів, що його команда спільно з поліцією викрили одразу декілька адрес об’єднаного злочинного угруповання “дев’ятки”, яке нібито і володіє великою мережею шахрайських ботоферм, або як їх частіше називають “офісів”.

Вітаю з міста Дніпро. Місто-герой, яке на превеликий жаль зараз перетворилось на центр шахрайства. Але так буде недовго. Дякую Генеральному прокурору Андрію Костіну, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко, представникам Національної Поліції за професійну роботу. Сьогодні ми спільно викрили одразу декілька адрес об’єднаного злочинного угруповання «дев’ятки». Це велика мережа ботоферм, понад сто адрес по всій Україні. Наразі вже встановлено більшу частину всіх організаторів, – зазначив Тищенко.

Нардеп повідомив, що сьогодні вдалося припинити роботу п’ятьох ботоферм. За словами Тищенка, всі вони грабують родини військових, українських жінок та матерів.

Багато років ці шахраї займаються терором простих українців та громадян країн партнерів, які надають допомогу нашій країні у боротьбі з агресором! Я вже розповідав, як менеджмент та власники шахрайських ботоферм фінансують РФ, – зауважив Тищенко.

Чекаємо на більш детальну інформацію від правоохоронців.

Водночас у телеграм-каналах посиланням на очевидців стверджують, що охороні Тищенка побили людину. У мережі з’явилися кадри бійки між невідомими у балаклавах й військовій формі та перехожим.

Зʼявилось відео, на якому бійці Тищенка проводять затримання на Яворницького. За словами жінки, що стояла поруч, чоловік відмовлявся віддати дитину матері і прикривався нею, щоб йому нічого не зробили, – йдеться в телеграм-каналі “ХДніпро”.

Зазначається, що це не військові, не поліція і не працівники ТЦК, а саме охоронці нардепа. Сам Тищенко поки що цю інформацію ні спростував, ні підтвердив.

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