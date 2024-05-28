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Нардеп Тищенко назвав Дніпро “клоакою шахрайських ботоферм”

Сьогодні 15:27
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Тищенко зробив дивну заяву про Дніпро.

Новости Днепра про Нардеп Тищенко назвав Дніпро

Одіозного нардепа Миколу Тищенка помітили у Дніпрі. Фото з ним з’явилися в соцмережах.

Згодом про свій візит народний обранець повідомив у власному телеграм-каналі, де відзначився дивною заявою про Дніпро, назвавши його “клоакою шахрайських ботоферм”. 

Тищенко також повідомив, що перебуває у Дніпрі разом зі слідчо-оперативною групою. Чи так це насправді, і чи є ці люди правоохоронцями наразі підтвердження немає. 

Яворницького, 3. Вітаю з клоаки шахрайських ботоферм — міста Дніпро. На місці працює слідчо-оперативна група та “ТСК Нацресурс”, – написав Тищенко у своєму тг-каналі. 

Зауважимо, нещодавно Тищенко заявив про викриття шестиповерхової ботоферми у Львові, де також намагався потрапити до бізнес-центру, який за словами нардепа є шахрайським колцентром. Ймовірно, в Дніпрі народний обранець продовжив свою боротьбу з аферистами. Чекаємо на більш офіційні коментарі. 

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