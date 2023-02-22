Нардеп Трухін пішов на угоду зі слідством та визнав, що пропонував хабар поліцейським

Народний депутат Олександр Трухін погодився укласти угоду про визнання своєї винуватості у справі про спробу підкупу поліцейських у серпні 2021 року.

Про це повідомили на онлайн-трансляції засідання САП.

Зазначається, що угоду підписали між нардепом та головним прокурором в цій справі. Згідно з цим документом, Олександр Трухін визнає свою вину та має переказати 6 мільйонів гривень на рахунок проєкту United24, а саме на «Армію дронів». Крім цього, він має заплатити штраф 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, за якою розглядають справу Трухіна.

Заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ – це 49,6 тисячі гривень.

Зазначимо, що цю угоду ще має схвалити суд, якщо він вирішить, що вона відповідає інтересам суспільства. Після того, як вирок набере чинності, то Трухін втратить мандат нардепа.

Що передувало?

23 серпня 2021 на Бориспільскій трасі сталася ДТП, учасником якої був нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін. Внаслідок аварії травмувалося шестеро людей, серед них двоє дітей та голова комітету федерації футболу Лучано Лучі.

Спочатку Трухін заперечував свою причетність до аварії.

Пізніше «Українська правда» опублікувала записи з камер поліцейських, які приїхали на місце ДТП, де фігурує Трухін. Тоді депутат пропонував “тихенько піти в ліс”, а потім обіцяв віддячити правоохоронцям за їх “співпрацю” з ним.

Після цього відео Трухіна виключили з партії «Слуга Народу». А генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити кримінальну справу щодо політика, за статтею про хабарництво.

У вересні 2022-го Трухіну повідомили про підозру у спробі підкупу поліцейських. Трухін заявив, що добровільно з’явився на вручення підозри, а також пообіцяв співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях.

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