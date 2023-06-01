Нардеп із Дніпра відмовився говорити українською у прямому ефірі та вербально “напав” на ведучого

Нардеп із Дніпра Максим Бужанський втрапив у мовний скандал.

Під час прямого включення Максим Бужанський відмовився перейти на українську мову та вербально “напав” на журналіста, який попросив його це зробити. Усе сталося в ефірі телеканалу Київ 24.

Темою розмови був закон про встановлення Дня пам’яті перемоги над нацизмом. Бужанський був чи не єдиним нардепом, який відмовився голосувати за цей законопроєкт. Про це народний обранець розповів у своєму телеграм-каналі. Саме тому ведучий хотів особисто запитати про причини такого вчинку.

На початку розмови журналіст привітався з нардепом висловом “Слава Україні”, але Бужанський проігнорував це звернення. Потім ведучий почав розмову, але політик відповідав російською. Через це журналіст попросив його перейти на українську.

Нардеп досить різко відмовився це робити, аргументуючи це рішення тим, що нібито він може “говорити так, як йому зручно”. Бужанський почав посилатися на Конституцію та статтю, де вказано, що державна мова – українська, але держава гарантує свободу та розвиток інших мов, тому він може говорити російською, адже її всі глядачі розуміють.

Зауважимо, що згідно до українського законодавства чиновники та народні депутати мають говорити українською, коли вони виконують свої обов’язки та спілкуються з виборцями/ЗМІ. Після цього між ведучим та Бужанським почалася словесна перепалка, у ході якої нардеп досить різко висловлювався в сторону журналіста, а потім просто відключився з “зуму” та пішов геть. Перед цим він зазначив, що “йому немає про що розмовляти”.

Повна версія розмови у відео:

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