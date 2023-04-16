Напередодні Великодня у Дніпрі народилося 15 немовлят

Життя переможе!

У Дніпрі у суботу, 15 квітня, на світ з’явилося 15 немовлят.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Із них 9 дівчаток та 6 хлопчиків. Одну дитинку народила жінка-переселенка.

Вітаємо матусь! Бажаємо їм та їхнім діткам здоров’я та мирного неба!

Ми обов’язково переможемо, а наші діти будуть зростати у незалежній європейській Україні!

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