Напередодні Різдва росіяни знову можуть обстріляти Україну ракетами, – Ігнат

Російські війська можуть здійснити черговий обстріл України перед Різдвом 7 січня, проте українські військові чекають на атаки і готуються відбивати їх.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Три дні поспіль йдуть атаки. Як росіяни собі там спланували, ми поки не знаємо. Нам потрібно просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як кажуть, ракети щоб були заряджені, а люди готові, – зазначив він.

Спікер наголосив, що росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України.

Питання йде про їхнє виживання – не про наше… Ми готуватимемося, відбиватимемо всі загрози. Вірте в наші Збройні сили, – додав Ігнат.

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