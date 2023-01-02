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  • Напередодні Різдва росіяни знову можуть обстріляти Україну ракетами, – Ігнат

Напередодні Різдва росіяни знову можуть обстріляти Україну ракетами, – Ігнат

Сьогодні 17:23
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Російські війська можуть здійснити черговий обстріл України перед Різдвом 7 січня, проте українські військові чекають на атаки і готуються відбивати їх.

Новости Днепра про Напередодні Різдва росіяни знову можуть обстріляти Україну ракетами, - Ігнат

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Три дні поспіль йдуть атаки. Як росіяни собі там спланували, ми поки не знаємо. Нам потрібно просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як кажуть, ракети щоб були заряджені, а люди готові, – зазначив він.

Спікер наголосив, що росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України.

Питання йде про їхнє виживання – не про наше… Ми готуватимемося, відбиватимемо всі загрози. Вірте в наші Збройні сили, – додав Ігнат.

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Новости Днепра про Напередодні Різдва росіяни знову можуть обстріляти Україну ракетами, - ІгнатУкраїнська

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