Напередодні Різдва росіяни знову можуть обстріляти Україну ракетами, – Ігнат

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Три дні поспіль йдуть атаки. Як росіяни собі там спланували, ми поки не знаємо. Нам потрібно просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як кажуть, ракети щоб були заряджені, а люди готові, – зазначив він.
Спікер наголосив, що росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України.
Питання йде про їхнє виживання – не про наше… Ми готуватимемося, відбиватимемо всі загрози. Вірте в наші Збройні сили, – додав Ігнат.
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