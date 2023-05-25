Напав посеред вулиці: у Кривому Розі чоловік побив цеглою по голові 64-річну жінку

Чоловік сильно побив мешканку Кривого Рогу.

У четвер, 25 травня, у Кривому Розі чоловік напав на жінку посеред однієї із вулиць на 44 кварталі. Про цей випадок повідомляє місцеве видання Свої.

Як розповіли перехожі, які стали свідками нападу, чоловік раптово підійшов до жінки, схопив її та почав били по голові цеглою. Зупинили неадеквата небайдужі містяни, але на той момент жінка вже впала на землю та була вся в крові. Криворіжці затримали зловмисника та викликали поліцію. Відомо, що до приїзду медиків, перехожі самостійно намагалися надати першу медичну допомогу постраждалій.

Нападника забрали до відділку, а жінку ушпиталили до однієї з лікарень міста. У якому стані постраждала зараз – не уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув робітник.

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