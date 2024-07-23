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Нападає на людей: у Дніпрі на ж/м Тополя з’явився дикий яструб (ФОТО)

Сьогодні 20:19
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Посеред двору звичайної багатоповерхівки помітили яструба.

Новости Днепра про Нападає на людей: у Дніпрі на ж/м Тополя з'явився дикий яструб (ФОТО)

У Дніпрі в дворі на ж/м Тополя-2 з’явився яструб. За словами місцевої мешканки Анастасії, дикий птах прилетів ввечері 23 липня. Хижак всівся на одну із автівок, а потім нібито атакував жінку. 

Можливо то домашній, можливо ні. Якщо то хтось загубив, то заберіть, якщо то дикий, то може хтось може підказати, які служби займаються птахами? – питає поради Анастасія.

Новости Днепра про Нападає на людей: у Дніпрі на ж/м Тополя з'явився дикий яструб (ФОТО)

Новости Днепра про Нападає на людей: у Дніпрі на ж/м Тополя з'явився дикий яструб (ФОТО)

Попри те, що це дикі птахи, яструби часто залітають на територію міст у пошуках поживи. Зазвичай пернатих можна на побачити у лісах навколо населених пунктів. Для яструба не важко спіймати свою здобич не лише між деревами, а й між міськими висоткам, тому він часто полює за голубами. Хижак не боїться людей, проте завжди поводиться обережно і уважно. 

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Новости Днепра про Нападає на людей: у Дніпрі на ж/м Тополя з'явився дикий яструб (ФОТО)Українська

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