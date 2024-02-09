Напад на жінку та дитину у селі Космач на Івано-Франківщині спровокували фейки про “роздачу повісток приїжджими”

6 лютого у селі Космач на Івано-Франківщині близько сотні мешканців напали на автомобіль і побили жінку з 6-річною дочкою, бо думали, що вона "наводчиця воєнкома".

У результаті інциденту лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму. Також постраждала ще одна жінка. Деталі нападу читайте ТУТ!

У поліції назвали це сутичкою між громадянами та розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб).

Пізніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що напад у Космачі спровокували фейкові повідомлення у соцмережі про те, що планується роздача повісток приїжджими жінками.

6 лютого мешканки села Космач в Івано-Франківській області організували блокпост, на якому нападали на автомобілі. Дві жінки та дівчинка зазнали тілесних ушкоджень від нападниць. Заворушення у Космачі були викликані фейковими повідомленнями про те, що планується роздача повісток приїжджими жінками. Антимобілізаційна істерія в соцмережах інспірована російськими спецслужбами. Їхня мета – розкол українського суспільства та дестабілізація українського тилу, – повідомили у Центрі.

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