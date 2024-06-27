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Напад на ветерана у Дніпрі: охоронцю Тищенка обрали запобіжний захід

Сьогодні 07:30
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Одного з охоронців нардепа Миколи Тищенка відправили під варту.

Новости Днепра про Напад на ветерана у Дніпрі: охоронцю Тищенка обрали запобіжний захід

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Одному з учасників нападу на ветерана, який стався у Дніпрі 20 червня, у суді обрали запобіжний захід – утримання під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави. 

Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого, – повідомили в Офісі генпрокурора. 

Деталі скандалу з Тищенко

Нагадаємо, 20 червня у мережі поширили відео, як охоронці Тищенка побили та затримали ветерана. Пізніше за даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження. Вранці 25 червня нардепу було вручено підозру в незаконному позбавленні волі людини. Того ж дня йому обирали запобіжний захід у залі суду. Згодом, Печерський райсуд Києва відправив Тищенка на цілодобовий домашній арешт.

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Новости Днепра про Напад на ветерана у Дніпрі: охоронцю Тищенка обрали запобіжний західУкраїнська Новости Днепра про Напад на ветерана у Дніпрі: охоронцю Тищенка обрали запобіжний західРусский

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