Напад на ветерана у Дніпрі: охоронцю Тищенка обрали запобіжний захід

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Одному з учасників нападу на ветерана, який стався у Дніпрі 20 червня, у суді обрали запобіжний захід – утримання під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави.
Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого, – повідомили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, 20 червня у мережі поширили відео, як охоронці Тищенка побили та затримали ветерана. Пізніше за даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження. Вранці 25 червня нардепу було вручено підозру в незаконному позбавленні волі людини. Того ж дня йому обирали запобіжний захід у залі суду. Згодом, Печерський райсуд Києва відправив Тищенка на цілодобовий домашній арешт.
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