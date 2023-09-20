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  • Напад на урбаніста в центрі Дніпра: з’явилося відео від одного із хуліганів

Напад на урбаніста в центрі Дніпра: з’явилося відео від одного із хуліганів

Сьогодні 19:23
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Один із молодиків, які вдарили чоловіка у середмісті Дніпра, зв'язався з постраждалим.

Новости Днепра про Напад на урбаніста в центрі Дніпра: з'явилося відео від одного із хуліганів

У неділю, 17 вересня двоє молодиків напали на активіста та урбаніста Руслана Ширінова у центрі Дніпра. Чоловіки попросили покурити, а коли почули відмову – догнали дніпрянина та вдарили по голові. 

З Русланом все добре, він зміг відбитися від хуліганів. 

Сьогодні, 20 вересня, після розголосу в мережі, один із нападників вибачився перед чоловіком. Він самостійно написав потерпілому. Після розмови хуліган перепросив і пообіцяв так більше не робити. Його товариш на зв’язок не виходить.

Руслан Ширінов повідомив, що на цьому інцидент завершено.

Ілля (хлопець в білому) сам мені написав. Ми поговорили, він вибачився і пообіцяв, що це було вперше та востаннє. Його товариш Денис на зв‘язок не виходить. Мабуть, боїться. Так само боявся першим вдарити, тому напав на мене ззаду. На цьому інцидент завершено. Сподіваюся, хлопці справді усвідомили неприпустимість своєї поведінки. Нехай й інші на їхньому прикладі це зрозуміють, – написав активіст у своєму телеграм-каналі. 

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Новости Днепра про Напад на урбаніста в центрі Дніпра: з'явилося відео від одного із хуліганівУкраїнська

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