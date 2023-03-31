Наніс смертельні тілесні ушкодження дитині: в Дніпрі судитимуть чоловіка
Наніс смертельні тілесні ушкодження дитині: в Дніпрі судитимуть чоловіка
Сьогодні 20:30
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Поліція Дніпра затримала 29-річного підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень малолітній дитині
Співмешканець матері завдав хлопчику декілька ударів у живіт та по тілу. Від отриманих травм дитина померла. 30 березня поліцейські отримали повідомлення про смерть дитини в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпра. Під час огляду на тілі хлопчика були виявлені тілесні ушкодження.
Працівники поліції з’ясували, що до загибелі дитини причетний співмешканець матері. Чоловіка затримали та повідомили затриманому про підозру. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі
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