Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нанесли державі збитків на 850 тис. грн: у Дніпрі викрили посадовця зі спільниками

Нанесли державі збитків на 850 тис. грн: у Дніпрі викрили посадовця зі спільниками

Сьогодні 15:11
просмотров

У Дніпрі підозрюють посадовця Дніпровської КЕУ та двох його спільників, які нанесли збитки державі майже на 850 тис. грн.

Новости Днепра про Нанесли державі збитків на 850 тис. грн: у Дніпрі викрили посадовця зі спільниками

Злочинну групу організував 41-річний мешканець Дніпра. До її складу він також залучив знайомого підприємця та посадовця Дніпровської КЕУ. Вони прикривалися допомогою на ЗСУ, чим спричинили шкоду державі на майже 850 тисяч гривень.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

“Фізичний підприємець підготував листи пропозиції про намір реалізації дров паливних та відправив до Дніпровської КЕУ для розгляду та укладення договорів. В свою чергу посадовці КЕУ, будучі уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівлі палива, забезпечила розгляд даних пропозицій та забезпечила прийняття рішення на користь зазначеного ФОП. Таким чином державі спричинено шкоду майже на 850 000 грн”, – йдеться у повідомленні.

Трьох учасників схеми вже затримали. Їм інкримінують привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем діючи у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Читайте також:

Новости Днепра про Нанесли державі збитків на 850 тис. грн: у Дніпрі викрили посадовця зі спільникамиУкраїнська Новости Днепра про Нанесли державі збитків на 850 тис. грн: у Дніпрі викрили посадовця зі спільникамиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на пляжі “Сонячному” загинула 21-річна дівчина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:13
    У Дніпрі на пляжі “Сонячному” загинула 21-річна дівчина

    Вчора, 24 липня, у Дніпрі потонула дівчина.

    Ногу намотало на жатку: поблизу Дніпра під час роботи травмувався фермер
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:12
    Ногу намотало на жатку: поблизу Дніпра під час роботи травмувався фермер

    У Дніпрі рятують фермера, який травмувався під час збору урожаю.

    Борис Філатов повідомив про загибель на війні колишнього мера Умані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    Борис Філатов повідомив про загибель на війні колишнього мера Умані

    На війні загинув колишній мер Умані та засновник партії “Пропозиція”…

    “Слідчі припускають, що стрілець – лише виконавець”: у МВС повідомили деталі затримання у Дніпрі вбивці Ірини Фаріон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    “Слідчі припускають, що стрілець – лише виконавець”: у МВС повідомили деталі затримання у Дніпрі вбивці Ірини Фаріон

    Цілком ймовірно, що хлопець лише виконавець вбивства.

    Наверх