Нанесли державі збитків на 850 тис. грн: у Дніпрі викрили посадовця зі спільниками

У Дніпрі підозрюють посадовця Дніпровської КЕУ та двох його спільників, які нанесли збитки державі майже на 850 тис. грн.

Злочинну групу організував 41-річний мешканець Дніпра. До її складу він також залучив знайомого підприємця та посадовця Дніпровської КЕУ. Вони прикривалися допомогою на ЗСУ, чим спричинили шкоду державі на майже 850 тисяч гривень.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

“Фізичний підприємець підготував листи пропозиції про намір реалізації дров паливних та відправив до Дніпровської КЕУ для розгляду та укладення договорів. В свою чергу посадовці КЕУ, будучі уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівлі палива, забезпечила розгляд даних пропозицій та забезпечила прийняття рішення на користь зазначеного ФОП. Таким чином державі спричинено шкоду майже на 850 000 грн”, – йдеться у повідомленні.

Трьох учасників схеми вже затримали. Їм інкримінують привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем діючи у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

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