Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинок

Поки господаря не було вдома, зловмисник розбив вікно та викрав з приватного будинку золото та срібло.

Як повідомили у поліції, 7 вересня близько 16 години в одному із приватних будинків Індустріального району міста сталася крадіжка.

Зловмисник заліз до чужої оселі та заволодів срібними і золотими прикрасами. Коли крадій виносив награбоване майно, його помітив сусід. Чоловік намагався наздогнати зловмисника, проте той сів у авто та поїхав.

Згодом крадія піймали. Ним виявився 42-річний неодноразово судимий за майнові злочини житель сусідньої області. Викрадені речі у підозрюваного вилучили.

8 вересня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні крадіжки.

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