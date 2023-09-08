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  • Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинок

Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинок

Сьогодні 20:07
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Поки господаря не було вдома, зловмисник розбив вікно та викрав з приватного будинку золото та срібло.

Новости Днепра про Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинок

Як повідомили у поліції, 7 вересня близько 16 години в одному із приватних будинків Індустріального району міста сталася крадіжка. 

Зловмисник заліз до чужої оселі та заволодів срібними і золотими прикрасами. Коли крадій виносив награбоване майно, його помітив сусід. Чоловік намагався наздогнати зловмисника, проте той сів у авто та поїхав. 

Згодом крадія піймали. Ним виявився 42-річний неодноразово судимий за майнові злочини житель сусідньої області. Викрадені речі у підозрюваного вилучили.

8 вересня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні крадіжки.

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Новости Днепра про Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинокУкраїнська

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