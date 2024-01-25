Намагався залякати сусіда: стрілка, який поцілив по багатоповерхівці у Кривому Рогі з РПГ, затримали

За інформацією телеграм-каналу “На Часі”, зловмисником виявився мешканець сусіднього будинку. У нього виник конфлікт з одним із мешканців будинку, тому чоловік вирішив провчити свого опонента і налякати його.
Правоохоронцям стрілець розповів, що не планував стріляти в цю квартиру, де жила мати з дітьми, а хотів, аби снаряд вибухнув у повітрі, а розірвався навпроти вікон іншої квартири.
Нагадаємо, граната влучила у балкон на 9 поверсі, пошкодивши помешкання звичайної родини.
Оперативники карного розшуку відділення поліції №5 по гарячих слідах знайшли зловмисника, він наразі під вартою. Прокурори Криворізької північної прокуратури готують клопотання про обрання стрілку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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