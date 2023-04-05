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  • Намагався відкупитися: у Нікопольському район затримали чоловіка за зберігання наркотиків

Намагався відкупитися: у Нікопольському район затримали чоловіка за зберігання наркотиків

Сьогодні 22:00
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У місті Покров Нікопольського району чоловік, у якого виявили наркотики, спробував запропонувати хабар поліцейським.

Новости Днепра про Намагався відкупитися: у Нікопольському район затримали чоловіка за зберігання наркотиків

Про це повідомляє Національна поліція області.

Відомо, що патрульні виявили у 39-річного громадянина канабіс. Для того, щоб правоохоронці не документували правопорушення, затриманий запропонував їм хабар у розмірі 2,5 тисячі гривень. На місце події відразу було викликано слідчо-оперативну групу.

За фактом незаконного зберігання наркотиків поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу.

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Новости Днепра про Намагався відкупитися: у Нікопольському район затримали чоловіка за зберігання наркотиківУкраїнська Новости Днепра про Намагався відкупитися: у Нікопольському район затримали чоловіка за зберігання наркотиківРусский

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