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  • Намагався вбити: у Кривому Розі затримали чоловіка, який напав на жінку і бив цеглою

Намагався вбити: у Кривому Розі затримали чоловіка, який напав на жінку і бив цеглою

Сьогодні 16:15
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Нападника піймали.

Новости Днепра про Намагався вбити: у Кривому Розі затримали чоловіка, який напав на жінку і бив цеглою

Як повідомили в обласній поліції, у Кривому Розі затримали чоловіка, який ледь не вбив 64-річну жінку. 

Інцидент стався зранку 25 травня на одній із вулиць Покровського району Кривого Рогу. Чоловік раптово та без будь-якої причини напав на 64-річну жінку, яка йшла на вулиці по справам. Він декілька разів вдарив перехожу по голові та втік. 

Містяни, які стали свідками злочину піймали нападника, викликали поліцію та затримали чоловіка до приїзду правоохоронців. Жінку у важкому стані ушпиталили до однієї з лікарень.

Поліцейські відділення поліції № 3 Криворізького РУП затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – цеглину. Нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство. 

Нагадаємо, вчора ми писали про неадеквата, який безпричинно напав на 64-річну жінку посеред вулиці. 

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Новости Днепра про Намагався вбити: у Кривому Розі затримали чоловіка, який напав на жінку і бив цеглоюУкраїнська

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