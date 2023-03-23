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Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордону

Сьогодні 22:00
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Прикордонники знайшли тіло жителя Буковини який намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса до Румунії. Разом з ним знайшли загорнуті у поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія.

Новости Днепра про Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними прикордонників, під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний чоловік з Буковини.

“Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, прикордонний наряд від відділу “Солотвино” побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води”, – йдеться у повідомленні Західного регіональне управління ДПСУ.

Як зазначається, чоловік став вже 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.

Новости Днепра про Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордону

Новости Днепра про Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордону

Новости Днепра про Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордону

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Новости Днепра про Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордонуУкраїнська Новости Днепра про Намагався доплисти до Румунії: на Закарпатті потонув порушник кордонуРусский

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