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  • Намагалися вивезти агітки “ОПЗЖ”: що знайшла СБУ в храмах УПЦ МП на Дніпропетровщині

Намагалися вивезти агітки “ОПЗЖ”: що знайшла СБУ в храмах УПЦ МП на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:24
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Співробітники СБУ провели обшуки в храмах Дніпропетровської єпархії.

Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Обшуки проводилися в кінці минулого року.

Співробітники СБУ завадили священнослужителям вивезти агітки забороненої ОПЗЖ та інші антиукраїнські матеріали. Машину зі накладом брошур зупинили на виїзді з церкви.

Крім цього, там знайшли бібліотеки з прокремлівською літературою та російську символіку. Наразі всі докази відправили на експертизу.

Нагадаємо, свій “хрестовий похід” по храмам УПЦ МП правоохоронці почали після того, як в Києво-Печерській Лаврі священнослужителі разом з прихожанами співали пісні, які возвеличували країну-агресора. 

У регіональних представництвах церкви СБУ знаходила російські агітки, рублі та навіть докази співпраці священиків з ФСБ. 

Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки

Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки

Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки

Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки

Новости Днепра про Намагалися вивезти агітки

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