Намагалися вивезти агітки “ОПЗЖ”: що знайшла СБУ в храмах УПЦ МП на Дніпропетровщині

Співробітники СБУ провели обшуки в храмах Дніпропетровської єпархії.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Обшуки проводилися в кінці минулого року.

Співробітники СБУ завадили священнослужителям вивезти агітки забороненої ОПЗЖ та інші антиукраїнські матеріали. Машину зі накладом брошур зупинили на виїзді з церкви.

Крім цього, там знайшли бібліотеки з прокремлівською літературою та російську символіку. Наразі всі докази відправили на експертизу.

Нагадаємо, свій “хрестовий похід” по храмам УПЦ МП правоохоронці почали після того, як в Києво-Печерській Лаврі священнослужителі разом з прихожанами співали пісні, які возвеличували країну-агресора.

У регіональних представництвах церкви СБУ знаходила російські агітки, рублі та навіть докази співпраці священиків з ФСБ.

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