Намагалися не “зварити”: як у Дніпрі під час блекауту рятували крокодила Гену та тропічних риб

Співробітники "Акваріуму" розповіли, як пережили останній масовий блекаут.

Пам’ятаєте історію про дніпровський “Акваріум”, де через блекаут в листопаді загинула частина тропічних рибок, а інші тварини були на межі смерті? Співробітники розповіли, як їм вдалося врятувати місцевого крокодила Гену.

Тоді майже дві доби “Акваріум” був без світла та опалення. Для тропічних риб та крокодила це було справжнім випробовуванням. Співробітникам довелося підтримувати потрібну температуру в резервуарах вручну, пише Главком.

Керівник установи Микола Єрух розповів, що до “Акваріума” йдуть два кабеля живлення від електропідстанції. Зазвичай, якщо постійний вийшов із ладу, то вмикається запасний. Але в листопаді не працювали обидва, бо все місто залишилося без електрики. У “Акваріумі” був генератор, але його не вистачало, щоб задовольнити всі потреби. Тому майже дві доби співробітники вручну гріли воду на двокомфорочній плиті, яку привіз керівник. Потім окріп потроху підливали в резервуар з рибками, щоб тримати потрібну температуру.

Особливо сильно стресував крокодил Геннадій, адже до нього постійно заходили люди, а він звик до усамітнення. Так як Геннадій любить іноді занурюватися в свій басейн, співробітникам довелося підливати туди окріп, але робити це так, щоб не “зварити” крокодила.

Через відсутність електроенергії дніпровський «Акваріум» втратив 11 видів риб. Однак керівник запевняє: це ті, яких можна купити або виміняти через акваріумістів.

В “Акваріумі” зазначили, що зараз ситуація стабілізувалася, хоча навіть чотирьохгодинні відключення світла приносять немало проблем. Проте сильно допомогли дніпряни, які після публікацій ЗМІ почали кидати кошти, на які в “Акваріумі” зробили запаси на випадок відключень світла.