Намагалася зігрітися: на Дніпропетровщині 60-річна жінка отруїлася чадним газом

60-річна мешканка Криничанського ледь не загинула. Жінка занесла у хату велику каструлю, у яку вона поклала вугілля. Вона підпалила його та накрила металевою плитою.

Про це йдеться у публікації працівника сфери охорони зоров’я Лариси Биданцевої.

Потерпіла пояснила, що це був “експеримент”. Вона хотіла перевірити, як буде її “винахід” обігрівати житло. Її доставили до лікарні у Кам’янському з діагнозом “отруєння чадним газом”. В крові виявилось 25% карбоксигемоглобіну, вона дивом вижила.

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