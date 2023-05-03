Наловив на понад 590 тисяч гривень збитків: у Кривому Розі затримали бракон’єра

Рибпатрульні Дніпропетровщини на річці Інгулець викрили грубе порушення правил рибальства. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського рибоохоронного патруля.

Поблизу селища Грузька Григорівка Криворізького району браконьєр рибалив із гумового човна трьома лісковими сітками. У такий спосіб порушнику вдалося добути 52 кілограми риби. Серед улову карась сріблястий, плітка, окунь, щука, судак, лящ. Збитки, завдані рибним запасам, становлять понад 590 тисяч гривень.

На порушника оформлено протокол. Далі цією справою займається слідчий. Човен, знаряддя лову та незаконно здобутий улов вилучено до рішення суду.

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