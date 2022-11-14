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  • Наловив на майже 300 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Наловив на майже 300 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Сьогодні 18:45
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Біля 5 ранку 14 листопада під час чергування на річці Дніпро поблизу Заводської Набережної водний патруль помітив гумовий човен з чоловіком. Той діставав з води сітку з рибою.

Новости Днепра про Наловив на майже 300 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Ніяких дозвільних документів на вилов риби сітками чоловік не мав. Його затримали, а на місце викликали викликали рибінспектора та слідчо-оперативну групу.

У результаті огляду улову, рибінспектор нарахував понад 140 плоскирок, майже 2 десятки карасів, 6 пліток, 3 товстолоби, 2 судаки, а також по одній щуці, окуню та сазану. Нанесений довкіллю збиток правоохоронці оцінили більше, ніж у 280 тисяч гривень.

Знаряддя риболовлі у чоловіка вилучили. Тепер за незаконний рибний промисел йому загрожує кримінальна відповідальність за ст.249 ККУ.

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Новости Днепра про Наловив на майже 300 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали браконьєраУкраїнська Новости Днепра про Наловив на майже 300 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали браконьєраРусский

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