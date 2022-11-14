Наловив на майже 300 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

Ніяких дозвільних документів на вилов риби сітками чоловік не мав. Його затримали, а на місце викликали викликали рибінспектора та слідчо-оперативну групу.
У результаті огляду улову, рибінспектор нарахував понад 140 плоскирок, майже 2 десятки карасів, 6 пліток, 3 товстолоби, 2 судаки, а також по одній щуці, окуню та сазану. Нанесений довкіллю збиток правоохоронці оцінили більше, ніж у 280 тисяч гривень.
Знаряддя риболовлі у чоловіка вилучили. Тепер за незаконний рибний промисел йому загрожує кримінальна відповідальність за ст.249 ККУ.
Читайте також:
Автор:
У суботу мер Дніпра Борис Філатов звернувся до містян та…
Нам у редакцію написала дніпрянка, яка купила в "АТБ" кілька…
Купити дешевий будинок у Дніпрі досить складно. Нерухомості за низькою…
У Карнаухівці, яка знаходиться між Дніпром та Кам'янським розташований санаторій,…