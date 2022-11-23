Накрили з “Градів” та важкої артилерії: яка ситуація на Дніпропетровщині

Ніч на 23 листопада виявилась дуже неспокійною для мешканців Нікопольського району. Росіяни накрили з “Градів” та важкої артилерії 2 громади.

Про це в ході щоденного звіту розповів голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

ПІд ворожий вогонь потрапили Покровська та Марганецька громади. На щастя, люди не постраждали.

“По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно”, – повідомив Валентин Резніченко.

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