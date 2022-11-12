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Накрав парфумерії та їжі на 10 тис. грн: у Новомосковську затримали серійного крадія

Сьогодні 09:52
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У Новомосковську 28-річного чоловіка підозрюють у скоєнні восьми крадіжок майна з магазинів.

Новости Днепра про Накрав парфумерії та їжі на 10 тис. грн: у Новомосковську затримали серійного крадія

Упродовж декількох місяців зловмисник ходив по закладах торгівлі та викрадав товар, зокрема парфумерію, доглядові засоби та харчові продукти. Усього чоловік накрав на загальну суму близько 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець.

10 листопада слідчі оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

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Новости Днепра про Накрав парфумерії та їжі на 10 тис. грн: у Новомосковську затримали серійного крадіяУкраїнська

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