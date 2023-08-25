Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Накаркала: у Нікополі “бойова” ворона попереджає містян про обстріли (ВІДЕО)

Накаркала: у Нікополі “бойова” ворона попереджає містян про обстріли (ВІДЕО)

Сьогодні 18:40
просмотров

У Нікополі, який страждає від постійних обстрілів, помітили ворону, яка пророкує обстріли.

Новости Днепра про Накаркала: у Нікополі

Іноді тварини та птахи можуть відчувати наближення біди та за декілька годин чи днів попереджати людей про небезпеку. У Нікополі помітили ворону, яка “пророкує” обстріли. 

Дивний феномен помітив блогер Віктор Артеменко. 

Під час вранішнього обстрілу, 25 серпня, містянам вдалося зафіксувати на камеру те, як місцева ворона попереджає про обстріли. На відео спочатку чудно гучне “кар”, а через декілька митей пролунав вибух. Що цікаво, тривога пролунала уже після першого “прильоту”, тож птаха не могла просто зреагувати на гучний звук.

Пізніше знову пролунало “кар” і ще кілька вибухів. 

Місцеві переконані, що ворона щось відчуває, або має настільки чуйний слух, тому чує залп артилерії на тому березі Дніпра і починає каркати. Нікопольці, які стали свідками цього феномену кажуть, що таке стається не вперше, тож це явно не випадковість. 

Люди припускають, що птаха чує снаряд у повітрі, або вібрації які лунають після залпу артилерійської установки. 

У коментарях жартують, що Гачі (представник телеграм-каналу, який попереджає нікопольців про обстріли – ред.) сидить та слухає ворону, а потім пише в чатик +1, яке означає новий “вихід” снаряду.

Відео опублікували в телеграм-каналі “Ми із Нікополя”. 

Читайте також:

Новости Днепра про Накаркала: у Нікополі Українська Новости Днепра про Накаркала: у Нікополі Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересня
Новини Дніпра
Сьогодні 16:29
У Кривому Розі розповіли в якому форматі розпочнуть навчання 1 вересня

У Кривому Розі з 1 вересня буде дистанційка.

Прибрати не вийде: у Дніпрі у суботу та неділю будуть вимикати світло на 10 годин (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:15
Прибрати не вийде: у Дніпрі у суботу та неділю будуть вимикати світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Ні прибрати, ні телевізор подивитися.

Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 15:01
Дубль 2: у Новомосковську хочуть встановити модульний туалет за 720 тисяч гривень

У Новомосковську все ж хочуть встановити новий туалет.

Спортсменка із Дніпра пройшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики: коли він відбудеться
Новини Дніпра
Сьогодні 14:21
Спортсменка із Дніпра пройшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики: коли він відбудеться

Бажаємо дівчині перемоги!

Наверх