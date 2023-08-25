Накаркала: у Нікополі “бойова” ворона попереджає містян про обстріли (ВІДЕО)

У Нікополі, який страждає від постійних обстрілів, помітили ворону, яка пророкує обстріли.

Іноді тварини та птахи можуть відчувати наближення біди та за декілька годин чи днів попереджати людей про небезпеку. У Нікополі помітили ворону, яка “пророкує” обстріли.

Дивний феномен помітив блогер Віктор Артеменко.

Під час вранішнього обстрілу, 25 серпня, містянам вдалося зафіксувати на камеру те, як місцева ворона попереджає про обстріли. На відео спочатку чудно гучне “кар”, а через декілька митей пролунав вибух. Що цікаво, тривога пролунала уже після першого “прильоту”, тож птаха не могла просто зреагувати на гучний звук.

Пізніше знову пролунало “кар” і ще кілька вибухів.

Місцеві переконані, що ворона щось відчуває, або має настільки чуйний слух, тому чує залп артилерії на тому березі Дніпра і починає каркати. Нікопольці, які стали свідками цього феномену кажуть, що таке стається не вперше, тож це явно не випадковість.

Люди припускають, що птаха чує снаряд у повітрі, або вібрації які лунають після залпу артилерійської установки.

У коментарях жартують, що Гачі (представник телеграм-каналу, який попереджає нікопольців про обстріли – ред.) сидить та слухає ворону, а потім пише в чатик +1, яке означає новий “вихід” снаряду.

Відео опублікували в телеграм-каналі “Ми із Нікополя”.

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