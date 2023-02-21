Найпопулярніші пісні у Дніпрі: Топ-10 треків та виконавців за останній тиждень

На першому місці по популярності – трек Miley Cyrus «Flowers», що розповідає історію дівчини, яка кинула хлопця, бо він не дуже сильно її любив і вона сама може купити собі квіти.
На другому танцювальний треку від виконавиці Creeds «Рush up».
«Бронза» дісталась виконавцю DJ Belite і його пісні «All Eye On Me», яку колись співав репер 2Pас.
Четверту сходинку посів український виконавець Adam та його пісня «Повільно». Зараз співак, як і багато інших артистів, захищає Україну в лавах ВСУ.
П’яте місце дісталось виконавцям A.V.G & Tatar та треку «Ножевой».
Досить популярний у Дніпрі трек Мадонни під назвою «Back That Up To The Beat».
На сьомому місці, дует діджеев-електронщиків з Нью-Йорку Duck Sause Big з композицією «Bad Wolf».
Третє місце з кінця займає трек «Чекає вдома», що виконує молодий український співак Yaktak.
На дев’ятому місці узбецький виконавець Misha Xramovi та композиція «Gaichte».
Закриває 10 найпопулярніших український співаків Wellboy з піснею «Додому».
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Иван Поляко
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