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Найпопулярніші пісні у Дніпрі: Топ-10 треків та виконавців за останній тиждень

Сьогодні 15:25
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Журналісти Dnepr.info склали добірку найпопулярніших пісегб, які зараз слухають мешканці  Дніпра. На піку популярності виявились виконавці іноземних хітів англійською мовою. Для рейтингу ТОП -10 ми використовували застосунок Shazam.
Новости Днепра про Найпопулярніші пісні у Дніпрі: Топ-10 треків та виконавців за останній тиждень

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На першому місці по популярності – трек Miley Cyrus «Flowers», що розповідає історію дівчини, яка кинула хлопця, бо він не дуже сильно її любив і вона сама може купити собі квіти.

На другому танцювальний треку від виконавиці Creeds «Рush up».

«Бронза» дісталась виконавцю DJ Belite і його пісні «All Eye On Me», яку колись співав репер 2Pас.

Четверту сходинку посів український виконавець Adam та його пісня «Повільно». Зараз співак, як і багато інших артистів, захищає Україну в лавах ВСУ.

П’яте місце дісталось  виконавцям A.V.G & Tatar та треку «Ножевой».

Досить популярний у Дніпрі трек Мадонни під назвою «Back That Up To The Beat».

На сьомому місці, дует діджеев-електронщиків з Нью-Йорку Duck Sause Big з композицією «Bad Wolf».

Третє місце з кінця займає трек «Чекає вдома», що виконує молодий український співак Yaktak.

На дев’ятому місці узбецький виконавець Misha  Xramovi та композиція «Gaichte».

Закриває 10 найпопулярніших український співаків Wellboy з піснею «Додому».

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Новости Днепра про Найпопулярніші пісні у Дніпрі: Топ-10 треків та виконавців за останній тижденьУкраїнська Новости Днепра про Найпопулярніші пісні у Дніпрі: Топ-10 треків та виконавців за останній тижденьРусский

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