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  • Наймолодшому 4 роки: кількість поранених через обстріл Павлограда зросла до 55

Наймолодшому 4 роки: кількість поранених через обстріл Павлограда зросла до 55

Сьогодні 14:30
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Наймолодшому постраждалому через удар по Павлограду всього 4 роки.

Новости Днепра про Наймолодшому 4 роки: кількість поранених через обстріл Павлограда зросла до 55

У Павлограді на Дніпропетровщині тривають аварійно-рятувальні роботи. Через ворожий удар по місту загинула людина. Всі служби працюють на місці влучання, повідомив голова облради Лукашук. Допомогу надали вже 55 постраждалим, серед них – діти, наймолодшому – 4 роки.

Пошкоджені багатоповерхівки, вибиті вікна, усі наслідки наразі встановлюються.

Лукашук оприлюднив відео з Павлограда, де можна побачити масштаби атаки на цивільні об’єкти у місті. 

Нагадаємо, по Павлограду завдали удару п’ятьма балістичними ракетами. Раніше повідомлялося про одного загиблого та пів сотні постраждалих. 

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Новости Днепра про Наймолодшому 4 роки: кількість поранених через обстріл Павлограда зросла до 55Українська

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