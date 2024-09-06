Наймолодшому 4 роки: кількість поранених через обстріл Павлограда зросла до 55

У Павлограді на Дніпропетровщині тривають аварійно-рятувальні роботи. Через ворожий удар по місту загинула людина. Всі служби працюють на місці влучання, повідомив голова облради Лукашук. Допомогу надали вже 55 постраждалим, серед них – діти, наймолодшому – 4 роки.
Пошкоджені багатоповерхівки, вибиті вікна, усі наслідки наразі встановлюються.
Лукашук оприлюднив відео з Павлограда, де можна побачити масштаби атаки на цивільні об’єкти у місті.
Нагадаємо, по Павлограду завдали удару п’ятьма балістичними ракетами. Раніше повідомлялося про одного загиблого та пів сотні постраждалих.
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