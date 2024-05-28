Найменший в історії: в Україні приготували мікроборщ

Найменший борщ в Україні приготував відомий кухар.

У “Сільпо” встановили гастрономічний рекорд на найменший в історії України борщ.

Мікроборщик об’ємом 7 мл зварив шеф-кухар Микола Ільїн.

Рекорд зафіксували та внесли до Національного реєстру рекордів України. Експерти, які фіксували рекордо, запевнили, що борщ вийшов наваристим та на смак не відрізнявся від страви стандартного розміру.

Творець мікроборщу розповів, що для приготування страви використав мікроказан місткістю 7 мл. Щоб борщ вдався насиченішим, кухар заздалегідь приготував м’ясний мікробульйон, а ще запік морквинку та бурячок у печі.

Рецепт мікроборщику:

Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти:

свинина – 0,6 г

вода – 4 г

картопля – 0,5 г

капуста біла – 0,4 г

буряк відварений – 0,8 г

морква відварна – 0,3 г

томатна паста – 0,3 г

цибуля ріпчаста – 0,2 г

сіль – 0,02 г

цукор – 0,02 г

перець чорний молотий – 0,005 г

олія рослинна – 0,1 г

часник – 0,1г

зелень – 0,1 г

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