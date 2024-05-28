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Найменший в історії: в Україні приготували мікроборщ

Сьогодні 13:10
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Найменший борщ в Україні приготував відомий кухар.

Новости Днепра про Найменший в історії: в Україні приготували мікроборщ

У “Сільпо” встановили гастрономічний рекорд на найменший в історії України борщ. 

Мікроборщик об’ємом 7 мл зварив шеф-кухар Микола Ільїн.

Рекорд зафіксували та внесли до Національного реєстру рекордів України. Експерти, які фіксували рекордо, запевнили, що борщ вийшов наваристим та на смак не відрізнявся від страви стандартного розміру. 

Новости Днепра про Найменший в історії: в Україні приготували мікроборщ

Творець мікроборщу розповів, що для приготування страви використав мікроказан місткістю 7 мл. Щоб борщ вдався насиченішим, кухар заздалегідь приготував м’ясний мікробульйон, а ще запік морквинку та бурячок у печі. 

Новости Днепра про Найменший в історії: в Україні приготували мікроборщ

Рецепт мікроборщику:

Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти:

  • свинина – 0,6 г
  • вода – 4 г
  • картопля – 0,5 г
  • капуста біла – 0,4 г
  • буряк відварений – 0,8 г
  • морква відварна – 0,3 г
  • томатна паста – 0,3 г
  • цибуля ріпчаста – 0,2 г
  • сіль – 0,02 г
  • цукор – 0,02 г
  • перець чорний молотий – 0,005 г
  • олія рослинна – 0,1 г
  • часник – 0,1г
  • зелень – 0,1 г

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Новости Днепра про Найменший в історії: в Україні приготували мікроборщУкраїнська

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