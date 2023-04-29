Найменшому півтора року: внаслідок ракетного удару по Умані загинули 5 дітей

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих.
Як повідомив Ігор Клименко, очільник МВС, в процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.
Крім того, поранення отримали 18 людей, з них 9 госпіталізовано. Врятовано 17 людей, з яких 3 дитини.
В Умані на місці працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих. Всі рідні та близькі громадян, які проживали в пошкодженому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу, – йдеться у повідомленні Національної поліції.
Рятувальна операція на місці ракетного удару триває.
Не пробачимо! Помстимося!
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