Найменшому півтора року: внаслідок ракетного удару по Умані загинули 5 дітей

В Умані тривають пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього ракетного удару рф.

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих.

Як повідомив Ігор Клименко, очільник МВС, в процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.

Крім того, поранення отримали 18 людей, з них 9 госпіталізовано. Врятовано 17 людей, з яких 3 дитини.

В Умані на місці працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих. Всі рідні та близькі громадян, які проживали в пошкодженому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу, – йдеться у повідомленні Національної поліції.

Рятувальна операція на місці ракетного удару триває.

Не пробачимо! Помстимося!

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