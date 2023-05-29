Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди
У Дніпрі завершився відкритий Кубок Дніпропетровської області з плавання «Олімпійські надії».
Прийняли в ньому участь і вихованки криворізької дитячо-юнацької спортивної школи № 10, посівши призові місця.
Про це йдеться на сторінці ДЮСШ № 10 в соцмережі.
Лісняк Аріна виборола 2 місця у 400 метрах вільним стилем та комплексному плаванні, а також 100 метрах на спині.
Куликівська Софія посіла 3 місце у 200 метрах комплексним плаванням.
Тренери-викладачі з плавання Г. Іващенко, О. Литвин, І. Задирака та Т. Куликівська.
Читайте также:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 20:30
У Дніпрі 4393 водії отримали штрафи за неправильне паркування.
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
Російська Федерація у понеділок, 29 травня, обстріляла територію України з…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:45
Трагічний інцидент стався у провулку Парусний.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:41
У кожному районі Дніпра налічується кілька парків та скверів. Всі…