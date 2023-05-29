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Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди

Сьогодні 19:45
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У Дніпрі завершився відкритий Кубок Дніпропетровської області з плавання «Олімпійські надії».

Новости Днепра про Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди

Прийняли в ньому участь і вихованки криворізької дитячо-юнацької спортивної школи № 10, посівши призові місця.
 
Про це йдеться на сторінці ДЮСШ № 10 в соцмережі.
 
Лісняк Аріна виборола 2 місця у 400 метрах вільним стилем та комплексному плаванні, а також 100 метрах на спині.
 
Куликівська Софія посіла 3 місце у 200 метрах комплексним плаванням.
 
Тренери-викладачі з плавання Г. Іващенко, О. Литвин, І. Задирака та Т. Куликівська.
 
Новости Днепра про Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди

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Новости Днепра про Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди

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Новости Днепра про Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагородиУкраїнська Новости Днепра про Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагородиРусский

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