Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди

У Дніпрі завершився відкритий Кубок Дніпропетровської області з плавання «Олімпійські надії».

Прийняли в ньому участь і вихованки криворізької дитячо-юнацької спортивної школи № 10, посівши призові місця.

Про це йдеться на сторінці ДЮСШ № 10 в соцмережі.

Лісняк Аріна виборола 2 місця у 400 метрах вільним стилем та комплексному плаванні, а також 100 метрах на спині.

Куликівська Софія посіла 3 місце у 200 метрах комплексним плаванням.

Тренери-викладачі з плавання Г. Іващенко, О. Литвин, І. Задирака та Т. Куликівська.

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