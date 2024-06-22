Знайдено мертвою 10-річну дівчинку, яку шукали у Кривому Розі

У Кривому Розі знайшли мертвою 10-річну Дарину Шевченко.

У Кривому Розі знайшли мертвою 10-річну Дарину Шевченко.

Тіло, загорнуте в простирадло, було закопане на дачі, куди часто приїжджали її батьки.За повідомленнями місцевих ЗМІ, є версія, що матір вбила дівчину і заявила про її зникнення в поліцію. Сьогодні під час чергового допиту вона зізналася у злочині, — йдеться у дописі.