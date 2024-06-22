Знайдено мертвою 10-річну дівчинку, яку шукали у Кривому Розі

У Кривому Розі знайшли мертвою 10-річну Дарину Шевченко.
Тіло, загорнуте в простирадло, було закопане на дачі, куди часто приїжджали її батьки.За повідомленнями місцевих ЗМІ, є версія, що матір вбила дівчину і заявила про її зникнення в поліцію. Сьогодні під час чергового допиту вона зізналася у злочині, — йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, у квітні Дарина намагалася покінчити життя самогубством наковтавшись пігулок.
Деталі цієї моторошної історії будуть відомі згодом.
Сьогодні ми писали про те, що дівчинка зникла 20 червня. Волонтери та небайдужі громадяни допомогали поліції у пошуковій операції.
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