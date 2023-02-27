Найчистіша річка, останній бій Святослава та початок Визвольної війни: ТОП-10 невідомих фактів про Дніпро та область

Сьогодні Дніпропетровська область святкує 91 рік від дня заснування. Вона була утворена у 1932 році внаслідок адміністративно-територіальної реформи та стала однією з п'яти перших областей в Україні. В область входить 20 міст, серед яких і обласний центр Дніпро. З цього приводу журналісти dnepr.info зібрали найцікавіші факти про Дніпро та область.

Річка Орель, що протікає в Дніпропетровській області, вважається найчистішою річкою в Європі.

Метро у Дніпрі вважається найкоротшим у Європі. Його протяжність всього 7,8 км. Набережна в Дніпрі, навпаки, є найдовшою в Європі, сумарно її довжина становить 23 км.

В області налічується близько 50% загальнодержавних запасів корисних копалин.

У деяких промислових містах області можна зустріти болотяну черепаху. Вона внесена до Червоної книги і в багатьох країнах уже не водиться.

Неподалік Дніпра знаходиться місце, де згідно з народними легендами відбувся останній бій князя Святослава Ігоровича з печенігами.

На Монастирському острові у Дніпрі, згідно з легендами, встигла побувати і княгиня Ольга, коли пливла на хрещення до Константинополя.

На території області знаходиться найвищий курган у степовій Євразії – Нечаєв чи Гегеліна Могила. Його висота становить понад 15 метрів. Також на Дніпропетровщині у 1971 році у скіфському кургані Товста Могила було знайдено прикрасу Золота пектораль. Це була одна із найгучніших археологічних знахідок минулого століття. Вага прикраси – понад 1 кг. Вважається, що виготовили пектораль у другій чверті 4 століття до н.е в Афінах.

Саме з території Дніпропетровської області, а точніше – з Нікополя розпочалася Визвольна війна Богдана Хмельницького 1648–1654 років. Також у Нікополі Богдана Хмельницького було обрано гетьманом.

За понад 30 років незалежності України два Президенти країни – з Дніпропетровської області.

Через область проходить найдовший у світі безпосадковий пасажирський авіамаршрут Нью-Йорк-Сінгапур. У небі літак перебуває понад 18 годин. Поки що в Україні триває повномасштабна війна, польоти цивільних лайнерів заборонені над нашою країною, але після нашої перемоги через небо області знову почне курсувати цей рейс.

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