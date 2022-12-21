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Найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними, – Данілов

Сьогодні 16:19
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Найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними у війні росії проти України.

Новости Днепра про Найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті, – сказав Данілов.

Він пояснив, що росіяни не усвідомлюють, що для того, щоб наслідків безпосередньо для їхньої країни було якомога менше, їм треба було б вже зараз відійти. Проте, як зазначив Данілов, війська рф все одно продовжують наступати, бо вже “поставили на кон” все.

Ми розуміємо, що на сьогодні спроможностей рф перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним, – наголосив секретар РНБО.

Також він додав, що попри те, що українські військові “максимально готуються”, все ж “конче необхідна допомога наших партнерів”.

І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні та травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо, – пояснив Данілов.

Секретар РНБО подякував всім партнерам за надану допомогу та нагадав, що нині Україна захищає “від цієї навали” не тільки себе, але й всю Європу.

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