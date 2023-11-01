Найбільший в Україні виробник марганцевої руди з Дніпропетровщини частково призупинив роботу

Мова йде про гірничо-збагачувальний комбінат у Покрові, Нікопольського району. Як зазначили у пресслужбі підприємства, ГЗК призупиняє свою основну діяльність з видобутку руди й випуску концентрату.
Як зазначив голова правління і технічний директор ГЗК Сергій Шуваєв і Віктор Бондарець, підприємство накопичуватиме запаси товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) та проводитиме ремонтні роботи.
Крім цього, робітники будуть зайняті відвантаженням та розбором брухту, який можна реалізувати, а також виконанням послуг для замовників.
Водночас на комбінаті є ТМЦ, які роками накопичувались на складах, а у виробництві так і не знадобились. Уже проведено глибокий аналіз, відповідні служби шукають шляхи збуту.
Нагадаємо, раніше зупинився Марганецький ГЗК.
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