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  • Найбільший в Україні виробник марганцевої руди з Дніпропетровщини частково призупинив роботу

Найбільший в Україні виробник марганцевої руди з Дніпропетровщини частково призупинив роботу

Сьогодні 19:26
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На Дніпропетровщині призупинив основну діяльність ще один ГЗК.

Новости Днепра про Найбільший в Україні виробник марганцевої руди з Дніпропетровщини частково призупинив роботу

Мова йде про гірничо-збагачувальний комбінат у Покрові, Нікопольського району. Як зазначили у пресслужбі підприємства, ГЗК призупиняє свою основну діяльність з видобутку руди й випуску концентрату.

Як зазначив голова правління і технічний директор ГЗК Сергій Шуваєв і Віктор Бондарець, підприємство накопичуватиме запаси товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) та проводитиме ремонтні роботи.

Крім цього, робітники будуть зайняті відвантаженням та розбором брухту, який можна реалізувати, а також виконанням послуг для замовників.

Водночас на комбінаті є ТМЦ, які роками накопичувались на складах, а у виробництві так і не знадобились. Уже проведено глибокий аналіз, відповідні служби шукають шляхи збуту.

Нагадаємо, раніше зупинився Марганецький ГЗК. 

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Новости Днепра про Найбільший в Україні виробник марганцевої руди з Дніпропетровщини частково призупинив роботуУкраїнська

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