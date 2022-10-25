Найбільше від російських атак постраждали об’єкти енергетики на Дніпропетровщині

Про це генпрокурор Андрій Костін. За підрахунками української влади, з початку повномасштабної війни РФ зробила 85 атак на об’єкти енергетики. Найбільше дісталося Дніпропетровщині – сюди били 8 разів.
Львівщина – 6 разів;
Вінницька – 5;
Сумська – 4;
Харківська – 4.
Нагадаємо, через удари РФ по енергетичній інфраструктурі в України, у всіх областях відбуваються віялові відключення. Зокрема сьогодні, 25 жовтня, в Дніпропетровській області оголосили енергетичну тривогу. Будьте готові до того, що можуть виключити електроенергію та економте електрику.
Раніше ми пояснювали, чому немає точних графіків відключення світла у Дніпрі.
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