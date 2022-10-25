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  • Найбільше від російських атак постраждали об’єкти енергетики на Дніпропетровщині

Найбільше від російських атак постраждали об’єкти енергетики на Дніпропетровщині

Сьогодні 14:10
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Найбільше ударів по енергетичній інфраструктурі РФ завдала на території Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Найбільше від російських атак постраждали об'єкти енергетики на Дніпропетровщині

Про це генпрокурор Андрій Костін. За підрахунками української влади, з початку повномасштабної війни РФ зробила 85 атак на об’єкти енергетики. Найбільше дісталося Дніпропетровщині – сюди били 8 разів.

Львівщина – 6 разів;
Вінницька – 5;
Сумська – 4;
Харківська – 4.

Нагадаємо, через удари РФ по енергетичній інфраструктурі в України, у всіх областях відбуваються віялові відключення. Зокрема сьогодні, 25 жовтня, в Дніпропетровській області оголосили енергетичну тривогу. Будьте готові до того, що можуть виключити електроенергію та економте електрику.

Раніше ми пояснювали, чому немає точних графіків відключення світла у Дніпрі. 

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Новости Днепра про Найбільше від російських атак постраждали об'єкти енергетики на ДніпропетровщиніУкраїнська

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