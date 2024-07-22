Надягнув панаму та червоні рукавиці: в Україні розшукують ймовірного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

В Україні розшукують чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

У пресслужбі Національної поліції України опублікували фото молодого чоловіка, віком приблизно 20 років, та оголосили про його розшук.

За словами правоохоронців, невідомий може бути причетним до вбивства громадської діячки Ірини Фаріон.

Прикмети: вік – близько 20 років; зріст – 170-180 см; худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні; на голові – панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями; на ногах – білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою; на руках – червоні рукавиці.

Фото підозрюваного:

Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника – телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Правоохоронці закликають не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Зауважимо, в ефірі “Говорить Великий Львів” сусіди загиблої розповіли, що за 2-3 тижні перед вбивством, зранку до вечора біля будинку, де живе мовознавиця, сидів чоловік, який “дивно” вдягався – незважаючи на спеку, він завжди був одягнений у довгу кофту, спортивні штані, шкарпетки та кросівки. Окрім цього, носив капелюх і темні окуляри. За словами сусіда загиблої, невідомий без упину спостерігав за під’їздом, в якому вона жила.

Вбивство Ірини Фаріон: що відомо?

Нагадаємо, у вечір п’ятниці 19 липня у Львові сталася стрілянина. Увечері не було точної інформації щодо особи постраждалої від пострілу жінки, однак згодом підтвердилося – стріляли в Ірину Фаріон. Куля потрапила в її скроню.

Незважаючи на старання лікарів, Фаріон врятувати не вдалося – вона померла у лікарні.

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