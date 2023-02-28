Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Проте вже надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю”, – йдеться у дописі.
Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються.
Зазначається, що вдень в районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.
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