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  • Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Сьогодні 21:15
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Увечері вівторка агресор знову вдарив із важкої артилерії по Нікополю.

Новости Днепра про Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Проте вже надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю”, – йдеться у дописі.

Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються.

Зазначається, що вдень в районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.

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Новости Днепра про Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилеріїУкраїнська

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