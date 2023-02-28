Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

Увечері вівторка агресор знову вдарив із важкої артилерії по Нікополю.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Проте вже надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю”, – йдеться у дописі.

Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються.

Зазначається, що вдень в районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.

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