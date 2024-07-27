Надвечір гучно було у Дніпровському районі

Сьогодні у Дніпровському районі було гучно.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Надвечір гучно було у Дніпровському районі. На щастя, минулося. Через ворожу атаку ніхто не постраждав.Неспокійно й на Нікопольщині – від ударів дронами-камікадзе і артилерією, — йдеться у дописі голови ОВА.

Сьогодні окупанти також тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гараж та парник.

Зачепило лінії електропередач та сонячні панелі.

Вогнеборці приборкали кілька пожеж. Люди не постраждали.

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