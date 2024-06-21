Над Землею зійде Полуничний Місяць: чи зможуть його побачити жителі Дніпра

Насправді назва Полуничний більш символічна й Місяць не буде рожевим, однак супутник буде яскравішим ніж зазвичай.
Перший повний Місяць літа, або “Полуничний Місяць”, зазвичай сходить через день після літнього сонцестояння в Північній півкулі. У цей час він перебуватиме дуже низько над горизонтом.
“Полуничним” його назвали індіанці Північної Америки, які використовували його для позначення сезону збору полуниці. У різних культурах червневий повний місяць має інші назви:
Але саме назва “Полуничний місяць” стала особливо популярною на заході.
Полуничний місяць зазвичай припадає на червень. У 2024 році його можна буде спостерігати 21 червня. Місяць досягне фази повного 22 червня о 04:08 за Київським часом.
Оскільки місяць знаходиться навпроти Сонця відносно Землі та відображає положення Сонця на небі, він має надзвичайно яскравий відтінок. Іноді місяць може набувати легкий червонуватий відтінок, але зазвичай назва у такому випадку більш символічна.
У Дніпрі обіцяють ясну погоду, тож видимість на небі буде хорошою.
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