Над Землею зійде Полуничний Місяць: чи зможуть його побачити жителі Дніпра

Дніпряни зможуть побачити "Полуничний Місяць".

Насправді назва Полуничний більш символічна й Місяць не буде рожевим, однак супутник буде яскравішим ніж зазвичай.

Перший повний Місяць літа, або “Полуничний Місяць”, зазвичай сходить через день після літнього сонцестояння в Північній півкулі. У цей час він перебуватиме дуже низько над горизонтом.

“Полуничним” його назвали індіанці Північної Америки, які використовували його для позначення сезону збору полуниці. У різних культурах червневий повний місяць має інші назви:

китайці — Місяць Лотоса;

кельти — Кінський Місяць;

віккани — Подвійний Місяць;

черокі — Місяць Зеленої Кукурудзи.

Але саме назва “Полуничний місяць” стала особливо популярною на заході.

Коли зійде Полуничний Місяць

Полуничний місяць зазвичай припадає на червень. У 2024 році його можна буде спостерігати 21 червня. Місяць досягне фази повного 22 червня о 04:08 за Київським часом.

Оскільки місяць знаходиться навпроти Сонця відносно Землі та відображає положення Сонця на небі, він має надзвичайно яскравий відтінок. Іноді місяць може набувати легкий червонуватий відтінок, але зазвичай назва у такому випадку більш символічна.

У Дніпрі обіцяють ясну погоду, тож видимість на небі буде хорошою.

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