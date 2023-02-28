Над Україною нависне антициклон Hazal: яка погода буде в Дніпрі на початку березня

Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка буде погода у перші дні весни.
За її словами, зима закінчиться помірною спокійною погодою. Не буде синоптичних форс-мажорів і на початку березня. Вночі підморожуватиме, але вдень теплішатиме. Поки що не пережбачається сильних опадів. Усе завдяки антициклону Hazal, який навис над Європою та блокуватиме будь-які дощі та сніг.
Вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий. Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1+5 градусів, на півдні України очікується +4+9, в Криму до +12 градусів, – зазначила синоптикиня.
Що ж стосується Дніпра, то в нашому місті запахне весною. Вночі ще трохи підморожуватиме до -2, але вдень буде досить тепло – до +6. За даними синоптичних сайтів, опадів найближчим часом не очікується.
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