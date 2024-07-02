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Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

Сьогодні 21:22
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Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету.
Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

умовна ілюстрація

Ракету армії РФ знищили на Дніпропетровщині військові ПвК “Схід”, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Під час однієї з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку Дніпра. 

Згодом дали відбій. І потім керівник ОВА повідомив, що в нашій області успішно відпрацювала ППО.

Про тип ракети наразі нічого не відомо. У Повітряному командуванні Схід, яке працює на Дніпропетровщині, збиття ще не коментували. 

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

 

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