Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

Ракету армії РФ знищили на Дніпропетровщині військові ПвК “Схід”, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Під час однієї з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.
Згодом дали відбій. І потім керівник ОВА повідомив, що в нашій області успішно відпрацювала ППО.
Про тип ракети наразі нічого не відомо. У Повітряному командуванні Схід, яке працює на Дніпропетровщині, збиття ще не коментували.
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