Над Дніпропетровщиною знищили ракету, яка летіла в напрямку Дніпра

Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету.

Ракету армії РФ знищили на Дніпропетровщині військові ПвК “Схід”, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Під час однієї з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.

Згодом дали відбій. І потім керівник ОВА повідомив, що в нашій області успішно відпрацювала ППО.

Про тип ракети наразі нічого не відомо. У Повітряному командуванні Схід, яке працює на Дніпропетровщині, збиття ще не коментували.

Читайте також:

Українська

Автор: