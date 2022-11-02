Над Дніпропетровщиною знищили 6 ворожих дронів-камікадзе

Нічний гуркіт у небі - то робота нашої ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“За кілька годин військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136». Наші захисники – міць”, – написав Резніченко.

Крім того, він зазначив, що вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину.

Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

У інших районах завдяки нашим військовим ніч минула без «прильотів» і на цю хвилину спокійно.

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