Над Дніпропетровщиною знищили 6 ворожих дронів-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“За кілька годин військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136».
Наші захисники – міць”, – написав Резніченко.
Крім того, він зазначив, що вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину.
Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
У інших районах завдяки нашим військовим ніч минула без «прильотів» і на цю хвилину спокійно.
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