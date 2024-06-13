Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною збили розвідувальний безпілотник.
“Підрозділ ПвК “Схід” збив над областю розвідувальний безпілотник. Дякую, оборонці!”, – написав Сергій Лисак.
У повітряному командуванні “Схід” зазначили, що над областю збили БпЛА розвідник, ймовірно типу “Орлан-10”.
“Повітряне командування “Схід”. “Близько 13:00 години 13 червня 2024 року підрозділом Повітряне командування “Схід” у Дніпропетровської області збили 1 БпЛА-розвідник противника, ймовірно, “Орлан-10”,- зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що у жительки Кривого Рогу, яка постраждала від ракетного удару, забрали всі гроші, поки вона була в лікарні.
Читайте також:
Автор:
Вже завтра стартує чемпіонат Європи-2024. Він проходитиме у 10 містах…
У Дніпрі звузять тротуари на кількох вулицях у центрі.
Поліція підозрює, що дівчинку могли вбити знайомі її матері.
У Дніпрі чоловік катався у транспорті з вкраденим посвідченням УБД.