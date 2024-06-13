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Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Сьогодні 13:48
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Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною збили розвідувальний безпілотник.

“Підрозділ ПвК “Схід” збив над областю розвідувальний безпілотник. Дякую, оборонці!”, – написав Сергій Лисак.

У повітряному командуванні “Схід” зазначили, що над областю збили БпЛА розвідник, ймовірно типу “Орлан-10”.

“Повітряне командування “Схід”. “Близько 13:00 години 13 червня 2024 року підрозділом Повітряне командування “Схід” у Дніпропетровської області збили 1 БпЛА-розвідник противника, ймовірно, “Орлан-10”,- зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що у жительки Кривого Рогу, яка постраждала від ракетного удару, забрали всі гроші, поки вона була в лікарні.

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