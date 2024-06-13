Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною збили розвідувальний безпілотник.

“Підрозділ ПвК “Схід” збив над областю розвідувальний безпілотник. Дякую, оборонці!”, – написав Сергій Лисак.

У повітряному командуванні “Схід” зазначили, що над областю збили БпЛА розвідник, ймовірно типу “Орлан-10”.

“Повітряне командування “Схід”. “Близько 13:00 години 13 червня 2024 року підрозділом Повітряне командування “Схід” у Дніпропетровської області збили 1 БпЛА-розвідник противника, ймовірно, “Орлан-10”,- зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що у жительки Кривого Рогу, яка постраждала від ракетного удару, забрали всі гроші, поки вона була в лікарні.

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