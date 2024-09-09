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Над Дніпропетровщиною збили ракети та безпілотник

Сьогодні 08:34
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Оборонці неба знищили крилаті ракети над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною збили ракети та безпілотник

Вчора ввечері, 8 вересня, окупанти атакували Дніпропетровщину двома ракетами. Оборонці неба знищили їх у небі над областю.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що сьогодні зранку, 9 вересня, над Дніпропетровською областю збили розвідувальний безпілотник.

“Ввечері бійці ПвК «Схід» знищили над Дніпропетровщиною 2 крилаті ракети. Зранку ж приземлили розвідувальний безпілотник. Вдячний кожному оборонцю неба за захист!”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора, 8 вересня, близько 21:30 під час повітряної тривоги місцеві пабліки повідомляли про вибух у Павлограді. Про те, що в місті було гучно, зранку 9 вересня підтвердили в ОВА.

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