Над Дніпропетровщиною збили крилату ракету – Лисак

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Тривожним для всієї країни та Дніпропетровщини зокрема був і ранок. Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном, — заявив очільник ОВА.
Вночі обстрілювали Нікопольські громади, зокрема ворог випустив 5 снарядів по Покровській сільській громаді. Обійшлося без поранених та загиблих.
Масштаб руйнувань зараз оцінюють спеціальні служби та поліція.
У Дніпрі тривогу оголошували вночі та зранку з 4:27 до 6:42.
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Козенко Антон
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