Над Дніпропетровщиною збили крилату ракету – Лисак

Сьогодні вранці над Дніпропетровською областю збили крилату ракету.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Тривожним для всієї країни та Дніпропетровщини зокрема був і ранок. Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном, — заявив очільник ОВА.

Вночі обстрілювали Нікопольські громади, зокрема ворог випустив 5 снарядів по Покровській сільській громаді. Обійшлося без поранених та загиблих.

Масштаб руйнувань зараз оцінюють спеціальні служби та поліція.

У Дніпрі тривогу оголошували вночі та зранку з 4:27 до 6:42.

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