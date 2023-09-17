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Над Дніпропетровщиною збили крилату ракету – Лисак

Сьогодні 08:33
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Сьогодні вранці над Дніпропетровською областю збили крилату ракету.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною збили крилату ракету - Лисак

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Тривожним для всієї країни та Дніпропетровщини зокрема був і ранок. Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном, — заявив очільник ОВА.

Вночі обстрілювали Нікопольські громади, зокрема ворог випустив 5 снарядів по Покровській сільській громаді. Обійшлося без поранених та загиблих.

Масштаб руйнувань зараз оцінюють спеціальні служби та поліція. 

У Дніпрі тривогу оголошували вночі та зранку з 4:27 до 6:42. 

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