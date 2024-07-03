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Над Дніпропетровщиною збили 11 повітряних цілей

Сьогодні 11:46
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Сьогодні вранці збили 5 ракет та 6 БпЛА, основною ціллю яких була Дніпропетровщина.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною збили 11 повітряних цілей

Про це повідомляють в офіційних каналах Повітряних Сил ЗСУ.

Сьогодні, 3 липня, вранці Повітряне командування повідомило про рух ворожих БпЛА в сторону Дніпропетровщині, згодом у місті о 08:45 пролунав перший вибух. Після цього жителі Дніпра почули серію вибухів.

Cилами ППО над Дніпропетровською областю було збито: 

  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;
  • 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє цивільних, поранені 18 осіб, серед них – дитина. Понівечено торговий центр, автівки, а також було пошкоджено шість навчальних закладів.

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